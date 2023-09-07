Киев, 7 сентября, 2023, 05:09 — ИА Регнум. Проведение уроков на русском языке в украинских школах предложил полностью запретить министр образования Украины Оксен Лисовой. Соответствующее заявление глава минобразования Украины сделал 6 сентября в эфире украинского телеканала «Дом».

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

По мнению министра образования Украины, нельзя «проявлять лояльность», если становится известно о случаях преподавания на русском языке в украинских школах, так как такая деятельность противоречит законодательству Украины.

«Жалуйтесь в управление образования, городской или областной департамент образования, обращайтесь к языковому омбудсмену», — посоветовал Лисовой.

Глава минобразования добавил, что украинских детей нельзя готовить к использованию русского языка, так как Украине «не по дороге с русским миром».

Дискриминация русского языка началась на Украине сразу после госпереворота в феврале 2014 года. В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». По данному закону государственным в стране является только украинский язык, нарушение карается штрафом.

В середине января 2021 года вступила в силу статья 30 этого закона, согласно которой вся сфера обслуживания на Украине переводится исключительно на украинский язык.

В мае 2023 года власти Киева взяли курс на полную украинизацию столицы Украины. Меры, направленные на утверждение доминирующей роли украинского языка во всех сферах общественной жизни столицы в 2023–2025 годах, прописали в городской концепции. Мероприятия, реализуемые в рамках концепции, охватят сферы образования, культуры, общественный транспорт, сферу услуг.