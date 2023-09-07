Бразилиа, 7 сентября, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Число погибших в результате обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул циклона возросло до 36 человек, сообщил 6 сентября местный портал G1. Ранее сообщалось о 31 погибшем.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

«Общее число погибших в результате прохождения внетропического циклона, обрушившегося на штат… достигло 36 человек», — говорится в сообщении портала.

Циклон в штате Риу-Гранди-ду-Сул сопровождался сильным порывами ветра и проливными дождями, которые в итоге привели к затоплениям. По словам губернатора штата Эдуардо Лейте, в результате стихийных бедствий более трёх тысяч человек из 66 городов были вынуждены покинуть свои дома.

Как передавало ИА Регнум, ранее бразильская газета O Globo сообщила, что жертвами экстратропического циклона, обрушившегося на южные регионы Бразилии, стали как минимум 22 человека.