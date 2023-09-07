Ростов-на-Дону, 7 сентября, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Ростове-на-Дону. Об этом в ночь на 7 сентября сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Как уточнил глава региона, беспилотный летательный аппарат был сбит системой ПВО около 03:00 мск в центре города. Последствия на земле уточняются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили беспилотник в ночь на 7 сентября в Раменском городском округе. На месте происшествия работают экстренные службы, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.