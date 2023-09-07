Сантьяго, 7 сентября, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано сейсмологами в акватории Тихого океана у побережья Чили. Об этом 6 сентября сообщила Геологическая служба США.

Yaelo Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы 6 сентября в 23:48 по Всемирному координированному времени (02:48 мск 7 сентября). Эпицентр землетрясения располагался в 41 километре на северо-восток от города Кокимбо (проживает около 161 тыс. человек), административного центра одноименного региона и в 24 км на северо-восток от города Тонгой.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 41 километр. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА Регнум сообщало, что у побережья Панамы произошло землетрясение магнитудой 6,2. По данным Университета геологических наук Панамы, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.