Вашингтон, 7 сентября, 2023, 03:59 — ИА Регнум. Посольство России в США раскритиковало решение американской администрации передать Украине бронебойные танковые снаряды с обеднённым ураном. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 7 сентября на официальном сайте посольства.

Иван Шилов ИА REGNUM Снаряды с обедненным ураном

«Решение администрации поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном — показатель бесчеловечности. Очевидно, что одержимый идеей нанести России «стратегическое поражение» Вашингтон… готов поставить крест на целых поколениях», — говорится в распространённом комментарии.

В посольстве напомнили, что в результате разрыва боеприпаса с обеднённым ураном происходит образование радиоактивного облака. Малые частицы накапливаются в организме человека в течение долгих лет, что повышает риск возникновения онкологического заболевания.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла заявления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что поставляемые Украине снаряды с обеднённым ураном якобы не представляют никакой угрозы. Она напомнила результаты ряда исследований, показавший резкий всплеск онкологических заболеваний в странах, на территории которых велись боевые действия с применением такого типа боеприпасов.

О том, что Соединённые Штаты Америки передадут Украине снаряды с обеднённым ураном, стало известно из доклада Пентагона. Согласно распространённому документу, в новый пакет военной будут включены такие боеприпасы на общую сумму в размере 175 миллионов долларов.