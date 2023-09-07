Вашингтон, 7 сентября, 2023, 03:27 — ИА Регнум. Уход президента США Джозефа Байдена с церемонии награждения в Белом доме был расценён как неуважение к ветеранам. Об этом 6 сентября сообщила американская газета New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Президента Байдена обвинили в неуважении после того, как он быстро покинул Восточное крыло Белого дома перед завершением церемонии вручения Медали за отвагу ветерану войны во Вьетнаме», — отмечает издание.

Американский лидер покинул церемонию в Белом доме после награждения ветерана Вьетнамской войны 81-летнего капитана в отставке Ларри Тейлора. Уточняется, что Байден ушёл неожиданно, не дожидаясь заключительной молитвы.

Бывший «морской котик» Шон Райан отметил в беседе с изданием, что президент США не в первый раз демонстрирует отсутствие уважения к людям.

«Прошу прощения за мой французский… Но какой идиот. Постоянное отсутствие уважения Байдена к кому-либо просто ужасает. Гавайи, военнослужащие, жертвы стрельбы, список можно продолжать», — указал Райан.

Действующий президент США Байден является самым возрастным главой государства в истории страны. Глава Белого дома известен тем, что постоянно попадает в казусные ситуации, а также путает имена людей и названия городов и стран. В последнее время из-за этой особенности Байден всё чаще становится объектом насмешек для своих же сограждан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жительница острова Мауи упрекнула президента США Байдена в поддержке Украины, а не Гавайев, которые пострадали от лесных пожаров и где погибли более сотни человек.

Сам Байден отказался комментировать рост числа жертв пожаров на Гавайях. Возвращаясь с отдыха на пляже, президент остановился на секунду перед журналистами, чтобы выслушать вопрос, но отказал им, улыбнувшись и махнув рукой.