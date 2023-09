Лондон, 7 сентября, 2023, 02:11 — ИА Регнум. Организаторы аукциона Sotheby’s в Лондоне продали почти за 1,379 млн фунтов стерлингов черновик с текстом песни «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody), написанный лидером британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри, сообщается на сайте аукциона.

Речь идёт о 15 страницах первого варианта текста песни с оригинальным названием «Монгольская рапсодия». Позже композицию переименовали в «Богемскую рапсодию» и к ней добавили бэк-вокал.

Кроме того, на аукционе были распроданы черновики ряда других песен, включая Killer Queen и Somebody To Love. Эти два произведения обошлись участникам торгов соответственно 279 тыс. фунтов стерлингов и чуть более 241 тыс. фунтов стерлингов.

Черновик песни We Are The Champions продали за 317,5 тыс. фунтов стерлингов. Кроме того, на торгах были представлены личные вещи Меркьюри.

Участники аукциона приобрели костюмы исполнителя, отдав за них от 38 тысяч фунтов до 203 тысяч фунтов стерлингов. Мантию и корону Меркьюри, которые он надевал на концерты в ходе одного из туров, ушли с молотка за 635 тысяч фунтов стерлингов. Его пианино купили более чем за 1,74 млн фунтов стерлингов.

Рок-группа Queen приобрела известность в середине 1970-х годов. Она стала одним из наиболее успешных коллективов в истории рок-музыки. Фредди Меркьюри ушёл из жизни 24 ноября 1991 года от последствий пневмонии, которая развилась на фоне ВИЧ-инфекции.

В середине октября 2022 года Queen представила ранее неизвестную песню «Face it alone» с голосом Меркьюри, записанным при его жизни. О композиции ранее рассказывали члены рок-группы Брайан Мэй и Роджер Тейлор.