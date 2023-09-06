Тегеран, 7 сентября, 2023, 02:00 — ИА Регнум. Два человека погибли, ребёнок пострадал во время экскурсии в ледяную пещеру, расположенную недалеко от иранского города Исфахан. Об этом 6 сентября сообщает агентство Fars.

skeeze Схождение лавины

По предварительным данным, семья местных жителей, родители и ребёнок, отправилась на туристическую экскурсию в ледяную пещеру в районе Семирам. По данным главы управления кризисными ситуациями по городу Исфахан, во время экскурсии произошло неожиданное обрушение пещеры и семья оказалась под завалами.

В результате происшествия два родителя погибли, ребёнка удалось спасти. Уточняется, что пещеры находятся на перевале Биджан и в момент экскурсии на перевал сошла лавина.

Ранее ИА Регнум сообщало, что для поисков двух пожилых туристов, пропавших в конце августа в Ключевском парке на Камчатке, спасатели задействовали авиацию.

Туристы вышли на связь 27 августа с ледника Богдановича и планировали 5 сентября прибыть на стоянку «Клешня». В назначенное время мужчины на стоянке не появились. На поиск туристов, пропавших в природном парке «Вулканы Камчатки», вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.