Донецк, 7 сентября, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 83 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, за сутки ВСУ совершили 69 обстрелов на донецком направлении из артиллерии и РСЗО, на горловском — 2 обстрела, на ясиноватском — 3 обстрела, на светлодарском — 1 обстрел.

Всего со стороны противника было выпущено 280 единиц различных боеприпасов. Под огнём оказались Донецк, Луганское, Горловка, Ясиноватский район, Макеевка, Александровка, Владимировка, Ольгинка и Волноваха.

Как передавало ИА Регнум, в среду, 6 сентября, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что жилой дом в городе сгорел в результате обстрела Петровского района со стороны Вооружённых сил Украины. Он напомнил, что в течение дня с 09:00 до 21:00 ВСУ обстреляли Донецк 50 раз, выпустив 146 единиц боеприпасов, 17 из которых — кассетного типа.