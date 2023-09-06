Вашингтон, 7 сентября, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп предположил, что ему могут сделать предложение о снятии всех обвинений с условием, если он согласится выйти из президентской гонки и уйти из политики. Соответствующее заявление экс-глава Белого дома сделал 6 сентября в интервью журналисту Хью Хьюитту.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

На вопрос Хьюитта, согласится ли Трамп на сделку с прокурорами, если они предложат ему выйти из президентской гонки и уйти из политики в обмен на «исчезновение» всех обвинений.

«Думаю, они бы так и сделали. Я думаю, они бы сделали это прямо сейчас… Я думаю, они бы заключили эту сделку прямо сейчас», — ответил экс-американский лидер.

Трамп подчеркнул, что предложения подобного рода его не интересуют и соглашаться на них у него нет абсолютно никакого интереса.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп назвал «трюком» по вмешательству в выборы попытки дисквалифицировать его из числа кандидатов на выборах главы государства по 14-й поправке к конституции. Речь идёт о третьем разделе поправки, где сказано, что ни одно лицо не может занимать какую-либо должность в случае, если это лицо после принятия присяги потом приняло участие в мятеже или восстании против США.

При этом 59% избирателей Республиканской партии США готовы поддержать Дональда Трампа на праймериз, в ходе которых определится, кто станет кандидатом от партии на выборах президента США в 2024 году.