Тегеран, 7 сентября, 2023, 01:26 — ИА Регнум. Два офицера иранских сил безопасности погибли в результате вооруженного нападения группы террористов в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, сообщило агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

Целью атаки боевиков стал полицейский участок в городе Тафтан. Информация о раненых или погибших среди террористов не приводится.

В начале июля в Иране произошло нападение на участок полиции в городе Захедан (провинция Систан и Белуджистан). Тогда в результате атаки также погибли двое полицейских.

При этом сотрудники правоохранительных органов смогли ликвидировать всю группу боевиков, в которую входило четверо человек. В середине августа террористы совершили атаку на мечеть Шахчерах в городе Шираз (провинция Фарс) на юге Ирана.

Преступники открыли стрельбу по людям, которые находились возле мечети. Жертвами этого нападения стали два человека и ещё восемь пострадали.