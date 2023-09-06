Москва, 7 сентября, 2023, 01:01 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова опровергла заявления Белого дома о том, что поставляемые Украине бронебойные танковые снаряды с обеднённым ураном не представляют какой-либо радиоактивной угрозы.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

В среду, 6 сентября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что передаваемые Украине снаряды с обеднённым ураном не представляют для населения какой-либо угрозы. Об этом он сказал после официального объявления о выделении Украине нового пакета военной помощи, в который вошли эти бронебойные танковые снаряды.

«Что это: враньё или глупость? Про токсичность обеднённого урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффект загрязнения почв… писали неоднократно», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Мария Захарова также напомнила, что, согласно данным исследований, приведённых в докладе парламента Италии, из 7500 итальянских военнослужащих, подвергшихся воздействию токсичных веществ и радиации во время агрессии НАТО против Югославии, от различных тяжёлых онкологических осложнений скончались 372 человека.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя намерение передать Украине снаряды с обеднённым ураном, заявил, что это станет шагом к дальнейшей эскалации конфликта. Он напомнил, что при использовании аналогичных боеприпасов во время боевых действий на Балканах и в Ираке пострадали десятки тысяч людей, наблюдался резкий всплеск онкологических заболеваний.