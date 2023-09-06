Буэнос-Айрес, 7 сентября, 2023, 00:59 — ИА Регнум. Власти Аргентины лишили аргентинских государственных наград чилийского диктатора Аугусто Пиночета, сообщила на пресс-конференции официальный представитель президента республики Габриэла Серрути со ссылкой на указ, подписанный главой государства Альберто Фернандесом.

Biblioteca del Congreso Nacional Аугусто Пиночет

Она уточнила, что речь идёт об ордене Мая и ордене Освободителя Сан-Мартина. Права использовать эти награды лишились сам Пиночет и его правопреемники.

Такое решение приурочено к 50-й годовщине военного переворота в Чили, в результате которого к власти в этой стране пришла военная хунта во главе с Пиночетом. Серрути пояснила, что чилийский диктатор не заслуживает благодарности со стороны аргентинского народа.

Она добавила, что Пиночет был человеком, проводившим политику, которая ограничивала свободу и ухудшала условия жизни людей. Кроме того, представитель президента добавила, что деятельность чилийского диктатора оскорбляет ценности и руководящие принципы Аргентины.

Аугусто Пиночет утратил власть в марте 1990 года, когда ему на смену пришёл президент Патрисио Эйлвин, возглавивший в Чили демократическое правительство. При этом ещё некоторое время диктатор сохранял за собой пост главнокомандующего сухопутными войсками Чили и продолжал принимать участие в политической жизни страны.

В период правления Пиночета в Чили почти 3,2 тысячи человек были убиты по политическим мотивам. Ещё почти 1,2 тысячи пропали без вести. Около 28 тысяч человек подверглись пыткам. Власти Чили возбудили против Пиночета уголовное дело, однако он избежал судебного приговора и скончался в 2006 году.