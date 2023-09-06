Вашингтон, 7 сентября, 2023, 00:53 — ИА Регнум. Уведомлять Россию о планах должностных лиц высокого уровня относительно визитов на Украину не считают необходимым власти США. Такое заявление сделал 6 сентября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга в Госдепартаменте.

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

Представителю Белого дома задали вопрос о том, ставят ли США в известность российские власти о планах относительно поездок на Украину американских официальных лиц. Вопрос возник в связи с поездкой госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

«Мы не информируем Россию о поездках представителей руководства США в Киев для встреч с президентом (Владимиром) Зеленским и о планах посещения Украины», — пояснил Кирби.

Ранее ИА Регнум сообщало, что госсекретарь США Блинкен посетил Киев 6 сентября, где встретился с главой министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе встречи он пообещал, что США продолжат оказывать поддержку Украине, так как в стране строят «сильную демократию».

Кроме того, в Госдепартаменте США отметили, что целью визита Блинкена на Украину стала необходимость обсуждения контрнаступления ВСУ и борьбы с коррупцией.

Отмечается, что США заранее предупредили Российскую Федерацию о визите госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.