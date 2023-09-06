Лиссабон, 7 сентября, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, объявил о завершении их соперничества с аргентинским форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.

Дмитрий Садовников Криштиану Роналду

«Это было хорошее противостояние. Тому, кто любит Криштиану, не обязательно ненавидеть Месси, или наоборот. Это два хороших или очень хороших игрока, они изменили историю футбола», — заявил Роналду в интервью Record 6 сентября.

За свою профессиональную карьеру футболиста 38-летний Криштиану Роналду пять раз становился обладателем самой престижной индивидуальной награды в футболе, Лионель Месси же получил семь «Золотых мячей», а также стал победителем чемпионата мира в составе национальной сборной Аргентины. Большую часть карьеры футболисты выступали за главные клубы Испании — «Реал» и «Барселону».

Как передавало ИА Регнум, в августе Лионель Месси в составе американского «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг. Таким образом, 36-летний футболист стал самым титулованным футболистом в истории с 44 заработанными в карьере трофеями.