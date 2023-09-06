Вашингтон, 6 сентября, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер извинилась за соболезнования, которые принес президент США Джо Байден несуществующей дочери американского политика и дипломата Билла Ричардсона, который скончался 1 сентября. Она принесла извинения в ходе брифинга 6 сентября несколько раз.

На сайте администрации Соединенных Штатов опубликовали заявление главы государства, в котором он соболезновал «дочери Хизер», которой на самом деле не существует. Жан-Пьер уточнила, что сотрудники Белого дома уже убрала из текста упоминание этой вымышленной женщины.

Она отметила, что эта ошибка была допущена не нарочно. Пресс-секретарь также заявила, что выражает соболезнования семье покойного.

Представитель Белого дома рассказала, что над релизами от Байдена трудится множество сотрудников, включая тех, кто проводит проверку фактов. Жан-Пьер пообещала сделать всё возможное, чтобы избежать подобной ситуации в будущем.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября 2022 года Джо Байден в ходе своего выступления в Вашингтоне попытался найти в зале экс-члена Конгресса США Джеки Валорски, которая скончалась примерно за месяц до мероприятия. Она погибла в автокатастрофе, о чём Байден знал, но забыл.

Эта ситуация вызвала беспокойство среди некоторых американских политиков. Поведение Байдена раскритиковали республиканцы Тед Круз, Ронни Джексон, Грег Мерфи и Кайл Хапфер. Карин Жан-Пьер попыталась объяснить случившееся тем, что президент заговорил о Валорски, поскольку «постоянно думал» о погибшей.