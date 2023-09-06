Киев, 6 сентября, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о проведении аудита всех направлений, которые курируются его ведомством. Об этом 6 сентября сообщило издание «Лига.net».

Иван Шилов ИА Регнум

Кроме того, украинское минобороны разработает новую концепции трансформации военной системы страны. Ведомство также представит новую стратегию национальной безопасности и обороны Украины.

Умеров отметил, что стратегия должна будет сопутствовать нормам НАТО. Он добавил, что приоритетными задачами министерства станут обеспечение украинских производителей максимально возможным количеством заказов, а также борьба с коррупцией.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября Верховная рада большинством голосов утвердила Рустема Умерова на посту министра обороны Украины. Его кандидатуру поддержали 338 депутатов.

В социальных сетях новый министр пообещал, что сделает «всё возможное и невозможное», чтобы ВСУ захватила территории, которые Киев считает своими. 4 сентября турецкая газета Aydınlık написала, что Рустем Умеров на посту министра обороны Украины будет реализовывать планы США в регионе.

Авторы статьи утверждают, что этот чисновник связан с запрещенной в Турции организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которого Анкара обвиняет в причастности к попытке госпереворота в 2016 году.