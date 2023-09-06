Краснодар, 6 сентября, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Число заболевших корью возросло до 143 человек в Краснодарском крае, большая часть заболевших — дети. Об этом 6 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.

Светлана Шаповалова ИА Регнум

Уточняется, что из 143 зарегистрированных в регионе случаев заболевания корью 84 заболевших — дети. Отмечается, что, по сравнению с концом мая, количество заболевших корью выросло в два раза.

В конце мая главный врач специализированной клинической инфекционной больницы Сергей Зотов отметил, что в Краснодарском крае зарегистрировано 77 случаев заболевания корью, из них большинство были взрослые.

Корь — очень заразное, острое инфекционное, вирусное заболевание, путь передачи заболевания — воздушно-капельный. Корь может нанести вред органам дыхания и центральной нервной системе человека. Наиболее подвержены риску заболеть с серьёзными осложнениями дети раннего возраста. Самым эффективным методом профилактики заболевания является вакцинация: 97% вакцинированных не заболевают корью вообще.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Роспотребнадзор 9 августа сообщил о выявлении кори у троих работников рынка «Садовод» в Москве. После этого прививки от заболевания сделали около 700 сотрудникам рынка.

Днём ранее в Забайкальском крае у пяти человек заподозрили заражение корью. Случаи зафиксировали в Чернышевском районе. Специалисты оперативно развернули необходимые противоэпидемические мероприятия, пациентов доставили в краевую клиническую инфекционную больницу и изолировали.