Вашингтон, 6 сентября, 2023, 22:54 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки заранее предупредили Российскую Федерацию о визите государственного секретаря Энтони Блинкена в Киев. Об этом в среду, 6 сентября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой собственный источник.

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«О киевском вояже Блинкена Вашингтон проинформировал Москву заранее», — рассказал собеседник агентства.

Энтони Блинкен посетил Киев 6 сентября, где встретился с главой министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которой пообещал, что США продолжат оказывать Украине поддержку, поскольку «они строят и восстанавливают сильную экономику, сильную демократию».

Как передавало ИА Регнум, вечером американский госсекретарь встретится с президентом страны Владимиром Зеленским. В Государственном департаменте США отметили, что целью визита Блинкена на Украину стала необходимость обсуждения контрнаступления ВСУ и борьбы с коррупцией.