Вашингтон, 6 сентября, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден испытал разочарование из-за решения председателя КНР Си Цзиньпина пропустить саммит «Большой двадцатки» (G20), заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 6 сентября в ходе брифинга.

Представитель американской администрации наполнил, что Байден уже говорил об этом. Президент надеялся на встречу с Си Цзиньпином на полях собрания, где «будет обсуждаться многое».

Кирби добавил, что пока не готов анонсировать какие-либо контакты США и КНР на высоком уровне. Саммит лидеров стран G20 пройдёт в Нью-Дели 9–10 сентября. Индия является председателем организации с 1 декабря 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября президент России Владимир Путин рассказал, что он и Си Цзиньпин намерены провести двухстороннюю встречу в ближайшее время. 5 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин не договаривались пропустить саммит G20 в Индии.

29 августа официальный представитель МИД Мария Захарова проинформировала, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Она уточнила, что речь идёт о поручении Владимира Путина.