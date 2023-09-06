Львов, Украина, 6 сентября, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Четыре памятника советским воинам уничтожили во Львовской области на западе Украины. Сообщения об этом размещены 6 сентября организацией, отслеживающей ликвидацию памятников советского периода, в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

Деколонизация. Украина

Памятники находились в четырёх населённых пунктах украинского региона. В посёлке Магеров снесли памятник советским лётчикам, а в населённых пунктах Добросин, Великий Любень и Коропуж демонтировали памятники советским солдатам.

По данным Львовской областной военной администрации, с начала текущего года на территории региона уничтожено более 190 советских памятников и мемориальных досок. Как указал глава региона Максим Козицкий, до конца года власти планируют ликвидировать все монументы советского периода, включая памятники воинам, павшим в Великую Отечественную войну.

Массовое уничтожение памятников, связанных с Россией, началось на Украине в 2015 году, после принятия закона о так называемой декоммунизации. Власти к началу 2022 года поменяли названия более 900 населённых пунктов и переименовали около 50 тысяч улиц. В 2022 году борьба с памятниками и со всем, мало-мальски связанным с российской культурой и историей усилилась. По данным министерства культуры Украины, к началу 2023 года демонтировано 145 памятников, связанных с Россией, в том числе памятники Александру Пушкину, Льву Толстому, Максиму Горькому, полководцу Александру Суворову.

Ранее ИА Регнум сообщало о сносе памятника советскому солдату во Львовской области в Куликовской общине.

Также сообщалось, что вандалы украли металлические таблички, установленные на бюстах Героев Советского Союза на Аллее воинской славы в парке Вечной Славы в Печерском районе Киева. До этого бюсты на Аллее воинской славы осквернили в июне. Вандалы измазали их красной и белой краской, нанесли оскорбительные надписи.

В Львовской области демонтировали четыре памятника советским солдатам в населённых пунктах Балучин, Домашев, Низы и Спас.