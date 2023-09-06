Донецк, 6 сентября, 2023, 21:44 — ИА Регнум. При обстреле Донецка ВСУ кассетными боеприпасами 6 сентября полностью сгорел частный дом в Петровском районе. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В результате обстрела Петровского района полностью сгорел частный дом в переулке Данте», — написал он.

Как сообщил Кулемзин, в течение дня с 09:00 до 21:00 ВСУ обстреляли Донецк 50 раз, выпустив 146 снарядов калибром 155 мм, из них 17 кассетного типа, а также 20 ракет из РСЗО. При обстреле погибла женщина, получили ранения ещё две женщины и мужчина.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября в Донецке во время обстрела со стороны ВСУ один из снарядов попал в детский сад. 4 сентября было прямое попадание в жилой дом.

При этом в Донецке, как во всей ДНР, в течение семи последних дней идёт голосование выборах в Народный совет республики и в донецкий городской совет. Явка к вечеру 6 сентября составила около 45%.