Москва, 7 сентября, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Московское предприятие, специализирующееся на производстве композитов, направило за полярный круг материалы систем внешнего армирования (СВА) для реконструкции жилого дома. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы НЦК

«Высокотехнологичные материалы московского предприятия НЦК используются во всех регионах России и в странах СНГ для ремонта, укрепления или реконструкции социально важных и других объектов. Они выдерживают различные погодные и внешние условия, а также позволяют сократить необходимые ресурсы», — заявил Овчинский. «Компания направила в прошлом году в Норильск системы внешнего армирования для усиления железобетонных плит перекрытий и повышения несущей способности жилого дома. Это помогло провести работы в кратчайшие сроки. Сейчас объект готовится к заселению», — добавил он.

СВА используется для ремонта и усиления строительных конструкций, чтобы устранить последствия разрушения бетона и коррозии арматуры, которые возникают от длительного воздействия природных факторов и агрессивных сред в процессе эксплуатации. Использование композитных материалов на основе углеродных волокон позволяет продлить срок службы усиливаемых конструкций. Кроме того, это значительно сокращает время и стоимость проводимых работ.

В 2017 году компания НЦК получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», который позволяет использовать значительные льготы. Среди них — освобождение от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов на 10 лет. Ставка налога на прибыль для нее составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить участок за один процент от кадастровой стоимости.