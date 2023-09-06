Москва, 6 сентября, 2023, 21:29 — ИА Регнум. Прозвучавшие в ЕС призывы к Армении вступить в НАТО не помешают военному и политическому сотрудничеству Москвы и Еревана, заявил 6 сентября ТАСС замглавы МИД России Александр Грушко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это большие фантазии. Армения — член ОДКБ, и мы исходим из реальности», — сказал он.

Дипломат отметил, что Армения является союзником России, он убеждён, что это положение сохранится на годы вперёд.

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что НАТО пытается втянуть в сферу своего влияния не только Украину, но и другие страны, граничащие с Россией. Он уверен, что армянский народ не доверяет Североатлантическому альянсу.

«Я убеждён, у армянского общества, армянского народа вполне достаточно мудрости, дальновидности, объективного понимания современных международных реалий для того, чтобы не купиться на такие провокационные, антироссийские и антиармянские попытки НАТО втянуть Армению в сферу своего влияния», — сказал Галузин.

Он подчеркнул, что Москва никому ничего не диктует, но обращает внимание партнёров, что сближение с альянсом, скорее всего, не даст положительных результатов в вопросе безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в альянс. Замглавы армянского МИД Ваан Костанян после этого заявил, что Ереван сотрудничает с НАТО и готов продолжить этот процесс, но Армения не получала приглашения вступить в этот блок.

Политолог Станислав Тарасов в беседе с ИА Регнум напомнил, что призыв Фелингера прозвучал на фоне заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что зависимость в сфере безопасности от одного государства — стратегическая ошибка. По мнению политолога, он таким образом блефует, пытаясь активизировать действия России по Нагорному Карабаху.

Политолог Армен Гаспарян заявил, что ставка Пашиняна на Запад не поможет укрепить региональную безопасность Армении. Он напомнил, что пример Украины показывает отношение Запада к другим странам.