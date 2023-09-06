Бухарест, 6 сентября, 2023, 21:03 — ИА Регнум. Греция стала 13-м членом «Инициативы трёх морей» которая также известна под названиями «Балто-Адриато-Черноморская инициатива», «Междуморье» и «Триморье», объявил президент Польши Анджей Дуда 6 сентября на пресс-конференции, посвящённой объединению.

«Греция, как страна — член ЕС, принята в «Междуморье» на правах полноправного члена», — сказал он.

Дуда добавил, что Украина и Молдавия стали ассоциированными партнёрами объединения, так как имеют статус кандидата на вступление в ЕС. Он поздравил эти страны с присоединением.

Первая встреча членов «Трёхморья» на высшем уровне состоялась в августе 2016 года. На второй встрече, прошедшей в июле 2017 года присутствовал тогдашний президент США Дональд Трамп.

В объединение принимают членов ЕС, имеющих выход к Балтийскому, Чёрному или Адриатическому морям. К настоящему времени в него вошли Австрия, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и страны Прибалтики.

Основной целью инициативы назвали сотрудничество в области энергетики, инфраструктуры, транспорта и связи. Также одной из целью «Трёхморья» является стремление к энергетический независимости Европы от России.

Политолог, кандидат политических наук, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев заявил, что польская сторона через «Междуморье» пытается продвинуть проект возрождения большой Польши. Он также отметил, что Варшава зависима от Вашингтона и Лондона. Юзеф Пилсудский, возглавлявший Польшу с 1918 по 1922 годы, уже пытался создать «федерацию Междуморья». Он планировал включить в неё Прибалтику, Смоленск, Киев и часть Румынии.