Москва, 6 сентября, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Детский тренер Подольской хоккейной школы Дмитрий Тараев погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 6 сентября сообщил хоккейный клуб «Витязь».

Официальный канал хоккейного клуба «Витязь» Дмитрий Тараев

«Светлая память о мужестве и добром характере нашего товарища будет жить в сердцах всегда», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Команда выразила соболезнования родным и близким Тараева. В память о нём именем спортсмена назовут Открытый чемпионат городского округа Подольск, а команды проведут игры с траурными повязками.

Тараев родился в 1997 году, играл в хоккей на любительском уровне после работал в «Витязе» и тренировал детскую команду. Подольская хоккейная школа располагается во дворце спорта с одноимённым названием, где клуб ранее выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).