Эр-Рияд, 6 сентября, 2023, 20:34 — ИА Регнум. Саудовская Аравия готова выстраивать партнёрские экономические отношения с БРИКС, заявил наследный принц королевства Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд 6 сентября во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

Иван Шилов ИА Регнум

«Обсуждался ряд вопросов, представляющих общий интерес, в том числе стремление королевства к построению экономического партнёрства и его стремление сотрудничать со странами БРИКС», — говорится в сообщении.

В агентстве также сообщили, что стороны обсудили российско-саудовские отношения и договорились продолжить работу по стабилизации глобального энергетического рынка.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе саммита БРИКС объявил, что все члены объединения одобрили присоединение шести новых стран. Кроме Саудовской Аравии, к экономическому союзу присоединились Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ. Они станут полноценными членами БРИКС с 1 июня 2024 года.

Глава Верховного национального союза кооперативов ЮАР Лоренс Бейл 2 сентября предложил создать офис БРИКС. Он отметил, что новый орган нужен, чтобы координировать кооперацию стран объединения.