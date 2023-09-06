Москва, 6 сентября, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Вводимые Россией контрмеры против СМИ из недружественных стран носят только ответный характер и не могут сравниться по масштабу с вводимыми Западом ограничениями против российских медиа. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой после обращения журнала Politico, который 6 сентября опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА Регнум

Захарова отметила, что 31 августа бельгийский журнал Politico обратился в МИД России по поводу трудностей, которые якобы испытывают зарубежные СМИ при работе в России.

Дипломат уточнила, что 1 сентября внешнеполитическое ведомство подготовило развернутый ответ на обращение издания, однако то опубликовало только одно предложение из полученного письма. По этой причине пресс-служба МИД опубликовала весь текст ответа департамента информации и печати ведомства названному изданию.

МИД отметил, что в отличие от США и ЕС Россия придерживается принципов свободы информации, не прячется за запретами и не боится других мнений, а репортёры из недружественных государств могут работать в стране при условии ведения именно журналистской деятельности и соблюдения российского законодательства. Им выдают визы, постоянные и временные аккредитации, их допускают до всех публичных мероприятий МИД и по возможности удовлетворяются их многочисленные запросы на интервью с руководством ведомства.

«В очередной раз подчеркнём, что инициатива запрета или ограничения деятельности ряда СМИ на своей территории полностью и безраздельно принадлежит Западу, а контрмеры российской стороны носят исключительно ответный характер и не соизмеримы по своему масштабу с вакханалией, устроенной Вашингтоном и Брюсселем», — говорится в комментарии.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа Захарова заявила, что до момента, пока Евросоюз будет игнорировать нарушение прав СМИ на своей территории, осуждение других стран за нарушения свободы слова является не чем иным, как очередным проявлением патологического лицемерия чиновников ЕС. Она также напомнила, что Совет Евросоюза ранее принял решение прекратить вещание основных российских телеканалов, а также любого контента Sputnik и RT, и приостановил лицензию телеканала «Царьград».