Москва, 6 сентября, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Хамовнический суд Москвы 6 сентября продлил арест режиссёру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма.

Станислав Красильников/ТАСС Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович (слева направо)

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Беркович и Петрийчук меру пресечения в виде заключения под стражей на срок до 11 ноября 2023 года», — огласил решение судья.

Срок следствия продлили до начала ноября.

В отношении Беркович и Петрийчук возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Причиной этого стал поставленный Беркович спектакль «Финист — Ясный сокол» о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с последователями радикальных исламистских движений. Петрийчук написала сценарий к спектаклю. Вину они не признают.

Суд ранее уже продлевал арест Беркович и Петрийчук, ИА Регнум сообщало об этом 30 июня. Тогда защита утверждала, что «деструктологическая» экспертиза, которой руководствуется обвинение, не должна рассматриваться, так как Федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте не проводит таких экспертиз, и что «деструктология» не является наукой, поэтому не может стать основанием для обвинений. Продление срока ареста обосновали необходимостью допросить участников спектакля и провести следственные действия.

Режиссёра и драматурга задержали после публикации в соцсетях читки пьесы «Финист — Ясный Сокол», которую они ставили. По оценке экспертизы, в ней содержались признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).

Адвокат Беркович Ксения Карпинская заявила, что экспертизу провели не обладающие нужной компетенцией лица, и отметила, что спектакль поставили на деньги Министерства культуры, он удостоился премии «Золотая маска» в нескольких номинациях. Беркович вину не признала, адвокат Петрийчук обжаловал её арест. В апелляции он отметил, что следствие не представило доказательств того, что Петрийчук может скрыться или препятствовать расследованию.