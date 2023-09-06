Токио, 6 сентября, 2023, 19:17 — ИА Регнум. В Японии подешевели подержанные автомобили. Как стало известно, цены снижаются второй месяц из-за ужесточения ограничений на экспорт в Россию.

Средняя аукционная цена автомобилей в течение августа составила немногим более 1 млн иен ($6,8 тыс.), что на 6,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Местные эксперты сошлись во мнении, что цены продолжат снижение.

До введения экспортных ограничений российский был одним из основных рынков для японских авто, на который поставлялось около 20% всех машин с пробегом. После ограничений этот дополнительный объём вернётся на местный рынок, что может сбить цены. Об этом сообщило издание Nikkei.

С 9 августа Япония ввела запрет на ввоз в Россию автомобилей с объёмом двигателя больше 1,9 л, гибридных авто, электромобилей, яхт, железнодорожных локомотивов и составов, автокресел, шин для крупногабаритных транспортных средств, цемента, камня, асфальта, керамической плитки и ещё ряда товарных позиций. С 7 апреля Япония запретила экспорт в Россию игрушек с колёсами, сборных моделей, паззлов и головоломок. 28 июля вице-президент Всероссийского союза страховщиков, заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов заявил ИА Регнум, что запрет на поставки автомобилей в Россию не представляет опасности для российского рынка. По его словам, Дальний Восток не пострадает от решения Токио как минимум потому, что останется возможность покупать авто с меньшим объёмом двигателя.