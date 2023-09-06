Вашингтон, 6 сентября, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Производственных мощностей Украины не хватает на то, чтобы быстро ремонтировать западную технику, подбитую на фронте, сообщил 5 сентября американский журнал Forbes, ссылаясь на данные военных экспертов и украинских военнослужащих.

Иван Шилов ИА Регнум

Журналисты отмечают, что Украине требуются огромные партии запчастей. Кроме того, не хватает квалифицированных специалистов для ремонта.

«Какой-нибудь украинский сержант автобазы не может выполнять глубокий ремонт и техническое обслуживание в тылу своей бригады», — говорится в статье.

Украинские военные также рассказали о проблемах при эвакуации подбитой техники из-за обстрелов с российской стороны. В результате множество западной техники находится на линии фронта. По мнению журналистов, ситуация будет только ухудшаться.

«Какими бы серьёзными ни были сейчас потребности Украины в ремонте, они скоро станут еще хуже», — отметило издание.

Авторы публикации считают, что ремонт техники для ВСУ должны обеспечить западные партнёры Украины.

В начале августа Forbes сообщил, что украинская армия, потеряв большое количество техники, вернулась к использованию старых советских танков и БМП. В издании признали эффективность российской артиллерии и минных полей.

Министр обороны России Сергей Шойгу 5 сентября сообщил, что ВСУ за три месяца попыток провести контрнаступление потеряли 7,6 тыс. единиц вооружения, а также 66 тыс. военнослужащих. Днём ранее президент России Владимир Путин отметил, что наступление украинской армии обернулось провалом.