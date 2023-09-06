Москва, 6 сентября, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Даже если предупреждение всемирного антидопингового агентства (WADA) не повлияет на проведение Олимпийских игр в Париже в следующем году, то многих французских спортсменов, уличённых в приёме допинга, точно должны отстранить от участия в Олимпиаде. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

Ранее всемирное антидопинговое агентство пригрозило санкциями Французскому антидопинговому агентству (AFLD). Французские антидопинговые органы обвинили в недостаточной жёсткости, основываясь на последних решениях. Соответствующее решение WADA направило французским антидопинговыым органам.

Российский депутат назвал решение всемирного антидопингового агентства справедливым, поскольку французских спортсменов неоднократно обвиняли в употреблении допинга, но таких строгих мер, как, например, в отношении российских спортсменов к ним не применяли.

«Очень лояльное отношение у французского антидопингового агентства к своим спортсменам. Но ведь также были иски к российскому агентству, и потом были отстранения. Франции нужно сделать выводы, ведь их спортсменов точно должны отстранить от международных соревнований. Но для всех ли стран у WADA существуют одинаковые санкции, и нет ли здесь политики — скоро узнаем», — отметил Свищёв.

При этом, по мнению депутата, предупреждение всемирной организации вряд ли перерастёт в масштабную санкцию с отменой Олимпийских игр. Хотя, как отметил Свищёв, это было бы не лишне.

«То, что заявляют WADA, что санкции могут быть применены в отношении международных соревнований, в том числе Олимпиады — это они просто так пытаются пожурить, по-дружески предупредить Францию. Отмены не будет. Хотя идея неплохая, это было бы очень показательно и даже честно, раз французы так нарушают правила», — заключил Свищёв.

В свою очередь депутат Госдумы, Олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила уверенность, что решение всемирного антидопингового агентства никак не скажется на проведении Олимпийских игр в 2024 году в Париже.

«Это просто такая формальная угроза, немножко захотели напугать французов, раз они не выполняли требования. Это ещё и другим странам такое предупреждение, чтобы они тоже даже не пытались нарушить правила», — отметила Журова.

По её мнению, Олимпийские игры — это слишком масштабное мероприятие, важность проведения которого адекватно оценивают все, в том числе представители WADA. Поэтому менее, чем за год отменять такое событие было бы кощунственным решением. При этом, Журова допустила, что если санкции агентства будут применяться в отношении французских спортсменов, то даже это может вызвать волну негатива в спортивном сообществе страны. Она напомнила, что ранее французские спортсмены уже пытались оспорить обвинения WADA в их сторону и даже обращались в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), но это не принесло результатов.

6 сентября председатель Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что российские фехтовальщики не могут отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Он объяснил это тем, что прошло уже полгода отбора. И к тому же до соревнований не допущены ведущие спортсмены.

Ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе российских спортсменов, не поддержавших спецоперацию. Причём это не касается Олимпиады-2024, по которой решение отложено.

2 мая президент России Владимир Путин заявил, что международные спортивные чиновники наносят вред олимпийскому движению и пренебрегают принципами олимпизма.

Олимпийские игры в Париже должны состояться с 26 июля по 11 августа 2024 года.