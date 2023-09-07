Москва, 7 сентября, 2023, 10:10 — ИА Регнум. За первое полугодие 2023 года резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» вложили в свое развитие свыше 20 миллиардов рублей. Этот показатель в 1,2 раза превышает результаты за аналогичный период прошлого года, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Кластерный подход стал ключом к развитию особой экономической зоны. На сегодняшний день в «Технополисе Москва» действуют кластеры фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения и фармацевтический кластер, а также Федеральный центр беспилотных авиационных систем.

«С начала года резиденты ОЭЗ Москвы инвестировали в свое развитие 20,8 миллиарда рублей. Лидерами по объему инвестиций в первом полугодии 2023 года стали производители микроэлектроники — они вложили в свое производство около 12 миллиардов рублей», — заявил Ефимов. Он добавил, что доля производителей микроэлектроники в общем количестве выпускаемой продукции в особой экономической зоне составляет более половины. «Активность инвесторов объясняется высоким спросом на отечественную микроэлектронику и фотонику, что требует расширения и модернизации производственных мощностей и увеличения числа рабочих мест», — пояснил он.

Значительные финансовые вложения в производство осуществили компании фармацевтического кластера.

«С начала года предприятия ОЭЗ «Технополис Москва», выпускающие медицинские препараты, инвестировали в свое развитие 6,5 миллиарда рублей. Значительную роль в приток инвестиций в фармацевтическую отрасль столицы играет реализация офсетных контрактов», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Он добавил, что с тремя лидерами по инвестициям ОЭЗ столицы — компаниями «Р-Опра», «Биокад» и «Велфарм-М» — город заключил офсетные договоры. Такие договоры предусматривают вложения средств в производство и создание новых рабочих мест.

Сегодня в ОЭЗ «Технополис Москва» работает свыше 200 компаний, которые производят высокотехнологичную продукцию — от микросхем до лекарственных препаратов. Почти половина из них имеет статус резидента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за всё время деятельности особой экономической зоны столицы работающие там компании инвестировали в свои производства свыше 140 миллиардов рублей. Кроме того, инвестиции помогли предприятиям создать более 15,5 тысячи рабочих мест.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — флагман столичной промышленности. Территория обладает особым статусом, и на ней действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок, на которых размещаются высокотехнологичные предприятия, превышает 260 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.