Москва, 6 сентября, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн выступил против запрета VPN-сервисов на территории России. Как он заявил 6 сентября, делать этого нельзя, но необходимо объяснять риски их использования.

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«Моя позиция по VPN осталась без изменений: считаю, что запрещать их нельзя, как и привлекать кого-либо к ответственности за использование этих сервисов», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Глава комитета подчеркнул, что обходы блокировок не являются массовыми по причине перехода большинства российских пользователей на отечественные платформы. Хинштейн добавил, что нередко создатели VPN-сервисов собирают персональные данные пользователей для дальнейшей передачи их третьим лицам.

«Важно систематически доносить это до людей. Блокировками эту проблему не решить», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что VPN в России не приживается. По его словам, доля трафика сервисов в один момент начала расти, но потом снизилась. В первой половине года страна занимала второе место по количеству скачиваний приложений для VPN, уступая Индии. Шадаев также говорил о том, что российские власти не собираются вводить наказание за пользование ими, но не приветствуют это.