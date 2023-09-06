Нью-Йорк, США, 6 сентября, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Россия запросила на 12 сентября заседание Совета Безопасности ООН по поставкам странами Запада вооружений Украине. Об этом 6 сентября сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

Zuma/TASS

Полянский напомнил, что на 8 сентября председательство Албании в СБ совместно с США запросило открытый брифинг по поводу состоявшихся в сентябре 2022 года в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России.

«Поскольку у нас уже сложилась традиция проведения «зеркальных» мероприятий по неудобным для западников темам, мы запросили на 12 сентября заседание по поставкам западного оружия на Украину и другим факторам, негативно влияющим на перспективы урегулирования кризиса на Украине и вокруг неё», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября газета Politico со ссылкой на представителя Пентагона написала, что Киев получит первые десять американских танков Abrams в середине сентября. По мнению чиновников Запада, эти боевые машины дадут украинским войскам преимущество в «изнурительном» контрнаступлении.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 12 июля заявил, что альянс поставляет Киеву оружие и военную технику, чтобы у украинских властей на будущих переговорах были более выгодные позиции. По его словам, НАТО считает своим приоритетом поставки ВСУ продвинутых систем вооружения и боеприпасов к ним.

Президент России Владимир Путин заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, а лишь усугубят ситуацию для Украины. Глава государства подчеркнул, что американские истребители F-16 в случае получения их Украиной будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard.