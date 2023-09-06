Киселёвск, Кемеровская область, 6 сентября, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Житель города Киселёвска в Кузбассе сбросил беременную собаку с девятого этажа. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Кадр из видео

В пресс-службе, сообщение которой привело РИА Новости, указали, что в полицию Киселёвска поступило обращение от одной из проживающих по улице Мира женщин.

«Она сообщила о том, что её сосед скинул собаку из окна девятого этажа, в результате чего животное погибло. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили сбросившего собаку с девятого мужчину после опроса заявительницы. Им оказался 48-летний местный житель, заявивший, что он таким образом «наказал» питомца, покусавшего домашнюю крысу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и после проверки намерены принять решение «в соответствии с законодательством».

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа в Щёлково мужчина напал на чипированных собак, одно из животных погибло, а другое получило ранения. В Московской области по требованию прокуратуры 1 сентября возбудили уголовное дело по этому факту из-за жестокого обращения с животными.

Пресс-служба волгоградского главка МВД 31 августа сообщила, что полицейские нашли мужчину, который стрелял в голову бездомной собаке на глазах у прохожих. Им оказался 33-летний житель города, который стрелял в собаку из аэрозольного устройства для отпугивания животных. Устройство изъяли и отправили на экспертизу.