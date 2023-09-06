Берлин, 6 сентября, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Депутат от правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер выразил благодарность российской стороне за то, что она не восприняла всерьёз слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о войне с Россией. Он заявил об этом 6 сентября во время дебатов в бундестаге.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я очень благодарен русским, что они ваше объявление войны — «у нас война с Россией» — не восприняли всерьёз», — сказал он.

Койтер также серьёзно раскритиковал Бербок за недостаточное знание английского и предложил главе МИД экономить на визажистах для лучшего изучения иностранного языка.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января Бербок заявила на заседании ПАСЕ, что европейские страны «ведут войну против России». Она также призвала больше делать для Киева, а не искать виновных среди своих.

Позднее глава МИД ФРГ признала ошибкой свои заявления о «войне против России». Бербок уточнила, что для неё важно показать окружающим, что внешняя политика прямо влияет на жизни людей.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 25 января заявила, что слова Бербок прямо свидетельствуют о ведении западными странами войны против России. По её словам, об этом также говорят заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что Минские соглашения были попыткой дать время Украине для подготовки к военным действиям.

В конце июня Бербок в ходе речи на английском языке в ЮАР перепутала слова «маяк» (beacon) и «бекон» (bacon).

Немецкое издание Bild 18 июля сообщило, что глава МИД Германии платила стилисту в 2022 году почти по 9 тыс. евро за рабочий день. По данным газеты, Бербок оказалась самым дорогим в кабинете министров и потратила на эти цели 136 552,50 евро.