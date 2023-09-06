Волноваха, ДНР, 6 сентября, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Члены избирательной комиссии пострадали при обстреле Волновахи в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ в среду, 6 сентября.

«Сегодня при обстреле Волновахи пострадали наши члены избирательных комиссий», — сообщил журналистам глава регионального избиркома Владимир Высоцкий.

Подробностей случившегося он не сообщил.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября участковая избирательная комиссия попала под обстрел ВСУ в Запорожской области. Глава регионального избиркома Галина Катющенко заявила, что под обстрел попала комиссия в Очеретоватом в трёх километрах от линии боевого соприкосновения. При этом, несмотря на обстрел, члены УИК продолжили свою работу, и избиратели, которые проживают в этом населённом пункте, смогли проголосовать.

Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области в 2023 году впервые примут участие в Едином дне голосования 10 сентября в качестве российских субъектов. «Единая Россия» выдвинула кандидатуры на посты руководителей новых регионов. На должности глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей предложили врио главы ДНР Дениса Пушилина, врио главы ЛНР Леонида Пасечника, врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.