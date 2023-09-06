Пекин, 6 сентября, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Люди младше 50 лет стали гораздо чаще заболевать раком. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого международной командой исследователей под руководством специалистов из Чжэцзянского университета в Ханчжоу (Китай).

Гавриил Григоров/ТАСС

Как следует из статьи, опубликованной журналом BMJ Oncology, за последние 30 лет число «молодых» онкобольных выросло на 80%. По прогнозам, к 2030 их количество увеличится ещё на 31%.

Такие выводы учёные сделали на основе анализа данных, полученных в ходе большого исследования Глобального бремени болезней (GBD) 2019 г. по 29 видам рака по всему миру. Так, в 1990 году число случаев заболевания раком составляло 1,8 млн, к 2019 году оно увеличилось до 3,2 млн, количество летальных исходов также выросло на 27%.

Среди наиболее распространенных видов рака исследователи отмечают рак молочных желёз у женщин, рак трахеи, лёгких, желудка и кишечника. Наиболее резкий рост смертности наблюдался среди людей с раком почек или яичников.

Исследователям пока что не удалось до конца определить, с чем связана тенденция увеличения числа онкобольных до 50 лет. Среди вероятных факторов специалисты назвали плохое питание, употребление алкоголя и никотина, отсутствие физической активности и ожирение.

Как сообщало ИА Регнум, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталия Долгушина рассказала о большой проблеме с онкологической заболеваемостью. По её словам, рак помолодел. В структуре смертности женщин от онкологических заболеваний фактически 31% — это смертность от рака органов репродуктивной системы, молочной железы, и среди этих женщин 4% — это женщины до 40 лет, которые не успели стать матерями.

Врач Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова назвала группы людей, которые больше всего рискуют заболеть раком. Прежде всего, по её словам, это пожилые люди, поскольку с возрастом иммунитет даёт сбои. Следом идут курильщики, люди с генетической предрасположенностью к развитию рака, а также люди, которые контактируют с токсичными и радиоактивными веществами.