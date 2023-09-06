Москва, 6 сентября, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Россия и Мьянма возобновили авиасообщение после 30-летнего перерыва, 5 сентября в Новосибирск прибыл первый регулярный рейс Myanmar Airways International. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

Известия/Павел Бедняков

«Рейс мьянманского авиаперевозчика в аэропорту Толмачёво встречали представители руководства Новосибирской области, аэропорта и представители Росавиации. Среди встречающих был чрезвычайный и полномочный посол Республики Мьянма в Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Самолёт встретили водяной аркой.

В Росавиации подчеркнули, что прямое сообщение между с Мьянмой увеличит число туристических направлений, а также будет способствовать развитию деловых связей.

«Мьянма стала 38-й страной, с которой у России есть прямое авиасообщение», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, Россия и Мьянма подписали меморандум об открытии авиасообщения в ноябре 2022 года. В документе говорится о планах наладить прямые рейсы между крупнейшим городом Мьянмы Янгоном и Новосибирском, Владивостоком и Красноярском.

В августе 2023 года в Росавиации сообщили, что Myanmar Airways International получила разрешение на перелёты о маршруту Мандалай — Новосибирск — Мандалай. Рейсы будут два раза в неделю.

В Росавиации также сообщили, что компания «Аэрофлот» выполняла полёты в Янгон до 1993 года.