Москва, 6 сентября, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Минобороны России имеет документальные подтверждения участия Госдепа США в биоисследованиях, заявил на брифинге 6 сентября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Госдепартамент регулярно подчёркивает свою непричастность к биологической деятельности, мотивируя это тем, что она не является профильной для внешнеполитического ведомства. В нашем распоряжении имеются документальные подтверждения участия Госдепа в реализации «Программы повышения биобезопасности» с 2016 года», — сказал он.

Кириллов отметил, что по плану финансирования на одно только привлечение организаций к участию в программе в США планировали выделить не менее $40 млн. По его словам, имеющиеся доказательства продемонстрировали не только непосредственное участие Госдепа, но и стремление США задействовать в работе программы сторонних исполнителей для сокрытия истинных заказчиков и целей проводимых испытаний.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа глава радиационных войск заявил, что США готовят новую пандемию путём проведения мутаций вирусов. По словам Кириллова, американская сторона уже создала специальное управление по подготовке к пандемиям, в приоритете которого оказались работы по созданию вакцин и препаратов и внедрению передовых технологий в биопроизводство. При этом, в то же время США игнорируют претензии со стороны России о грубых нарушениях конвенции о запрещении биологического оружия и оправдываются якобы гуманитарной составляющей своих программ. Помимо этого Кириллов заявил, что США могут применить так называемые оборонительные биотехнологии для наступления и в целях глобального управления через создание кризисных ситуаций биологического характера.