Москва, 6 сентября, 2023, 17:42 — ИА Регнум. МВД России внесло полковника Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергея Бурдинюка, обвиняемого в организации атак на российские аэродромы в 2022 году, в базу розыска ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Разыскивается по статье УК», ― говорится в карточке обвиняемого.

Как сообщало ИА Регнум, следственные органы обвинили командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергея Бурдинюка в совершении тяжких преступлений. По данным следствия, полковник вместе с неустановленными лицами из руководства минобороны Украины ответственен за неоднократную организацию налётов БПЛА на территорию России, в том числе с последующими атаками на военные аэродромы. В результате таких атак пострадали как военнослужащие, так и военная техника.

В СК добавили, что в феврале–марте 2022 года полковник со своими сообщниками сформировали 383-й отдельный полк дистанционно управляемых летательных аппаратов. Полк вошёл в состав украинской армии.

В связи с тем, что Бурдинюк находится на территории Украины, его объявили в международный розыск.

7 октября 2022 года беспилотник UJ-22 Airborne, управляемый военнослужащим 383-го полка и оснащённый мощной бомбой, вторгся в воздушное пространство России. Его уничтожили в Калужской области над территорией военного аэродрома Шайковка.

Второй эпизод произошёл 5 декабря 2022 года. В этот день украинские военнослужащие нанесли с помощью БПЛА Ту-141 «Стриж» удар по аэродрому Рязань (Дягилево), где находились бомбардировщики. В результате атаки погибли трое военнослужащих, ещё семеро пострадали. Повреждения также получили три самолёта Ту-22М3 и два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий.

Минобороны России сообщало тогда о предотвращении атак беспилотников не только на Дягилево, но и на аэродром Энгельс в Саратовской области. В военном ведомстве отмечали, что целью налёта являлась стратегическая авиация России.