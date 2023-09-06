Москва, 6 сентября, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Несмотря на то, что действующему вице-президенту США Камале Харрис многие пророчили президентский пост, она для этого слишком неталантливый политик, считает американист Малек Дудаков. Об этом он заявил 6 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Zuma/TASS Вице-президент США Камала Харрис

Ранее Харрис призналась: она осознаёт, что ей, возможно, придётся взять на себя обязанности президента США.

«Начнём с того, что сценарий возможного перехода власти из рук Джозефа Байдена в руки Камалы Харрис всерьёз рассматривали ещё в момент его выдвижения в 2020 году, — напомнил Дудаков. — Более того, многие американские аналитики и обозреватели допускали, что Байден после избрания передаст все полномочия Харрис и она станет неким его преемником».

Но этого не случилось по многим причинам. В том числе, как пояснил Дудаков, из-за того, что сама Камала Харрис оказалась на редкость неталантливым политиком и полным нулём как публичный спикер и управленец.

«Рейтинги у неё ниже, чем у Байдена. На сегодняшний день она одна из самых непопулярных вице-президентов в истории США. Поэтому передача ей полномочий сильно ухудшит позиции Демократической партии, если Камала Харрис поведёт демократов на предстоящие выборы. Это для них будет ещё хуже, чем выдвижение Байдена на новый срок», — пояснил американист.

Поэтому, пока Джозеф Байден способен исполнять свои обязанности, никакие полномочия Камале Харрис он передавать не будет.

Дудаков призвал не забывать, что Камала Харрис скверно показывает себя на публике: плохо говорит, часто оговаривается, смеётся невпопад, проявляет халатность и незнание политической ситуации.

Кроме того, за эти два с половиной года ей доверяли самые разные направления, и она всё провалила. Например, в своё время её сделали ответственной за разрешение миграционного кризиса, который так и остался неразрешённым.

«Она не посещает зоны природных катастроф. Например, пожары на Гавайях, ураганы в Калифорнии или во Флориде. Ну и в целом никаких достижений за время работы на посту вице-президента у неё нет. Поэтому неудивительно, что её рейтинги низкие», — констатировал американист.

Отвечая на вопрос, есть ли у Демократической партии альтернатива Камале Харрис, если Байден по тем или иным причинам не сможет исполнять обязанности президента, он заметил, что с точки зрения конституции США такой альтернативы у демократов нет. Поэтому в случае чего все бразды правления перейдут к Харрис и она будет выбирать своего вице-президента, которого должен будет утвердить Конгресс.

А что касается следующей президентской гонки, то здесь у демократов есть интересные персонажи, которые имеют президентские амбиции и способны при случае подменить Байдена. В частности, это губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который готов в любой момент вступить в гонку. Но ему пока дороги не дают, так как Байден сам хочет переизбираться.

«Да, если Байдену придётся уйти в отставку по состоянию здоровья, то Камала Харрис автоматически станет президентом, но политика Белого дома при этом не изменится, — уверен Дудаков. — Советники останутся прежними. Однако Харрис как человек куда более неопытный, чем Байден, может натворить дел. От неё можно ждать резких, импульсивных решений по разным вопросам от Украины и Китая до внутриполитических тем».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в беседе с Associated Press Камала Харрис согласилась с тем, что при определённых обстоятельствах полномочия главы государства могут перейти к ней. По её словам, это понимает каждый вице-президент, когда приносит присягу. Кстати, Харрис уже доводилось исполнять обязанности президента. Это случилось 19 ноября 2021 года и продлилось один час и 25 минут, пока Байден находился под наркозом в ходе плановой операции.

Также известно, что Камала Харрис неоднократно попадала в курьёзные ситуации как из-за собственного косноязычия, так и из-за неудачных формулировок, использованных её шефом. Например, 14 июля 2023 года она оговорилась и вместо снижения уровня загрязнения призвала сокращать численность населения.

Ей под стать оказался и сам Байден, который 17 мая 2023 года удивил общественность признавшись, что он работает на Камалу Харрис. Осенью 2022 года Байден назвал Харрис «великим президентом», которой исполнилось 30 лет. Вице-президенту США на тот момент было 58 лет.

Осенью того же года Харрис удивила Южную Корею, в которую прибыла с официальным визитом, заявлением о том, что у США налажены «крепкое и долговременное партнёрство» и «настоящий стратегический альянс» с … Северной Кореей!