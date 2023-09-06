Москва, 6 сентября, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Верховный суд 6 сентября постановил, что автовладельцев, находящихся в нетрезвом виде в припаркованной машине, штрафовать нельзя. Об этом говорится в постановлении судебной коллегии по делам об административных правонарушениях.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Водителем признается лицо, управляющее транспортным средством. Управление представляет собой целенаправленное воздействие, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве», — поясняется в документе.

Суд рассмотрел жалобу водителя, сидевшего нетрезвым в припаркованном авто на обочине с заглушённым двигателем. Мужчину заметил инспектор ГИБДД, который выявил состояние опьянения и составил протокол. Изначально мужчину признали виновным и оштрафовали на 30 тыс. рублей, почти на два года лишив водительских прав, но он дошёл до Верховного суда и доказал, что состава правонарушения в его действиях не было.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума 25 июля объяснила необходимость конфискации авто у пьяных водителей. Как заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, задача, которую преследовал законодатель, — не допустить появления на дороге тех, кто не имеет законного права на управление транспортным средством, избежать трагических последствий и преступлений на дорогах, которые случаются практически ежедневно из-за недобросовестного поведения таких лиц.