Екатеринбург, 6 сентября, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Житель Екатеринбурга вечером 5 сентября залил кровью трамвай, двигавшийся по маршруту № 10. Это произошло из-за обострения заболевания кровеносной системы мужчины. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе местного управления МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

В пресс-группе, сообщение которой привёл портал Ura.ru, отметили, что в отношении залившего салон трамвая кровью мужчины не совершалось никаких противоправных действий.

«По данным медиков, кровотечение произошло из-за обострившегося заболевания кровеносной системы», — говорится в сообщении.

Вечером 5 сентября мужчина зашел в трамвай и залил салон кровью. Очевидцы произошедшего посчитали, что его ранили на улице холодным оружием.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля в квартире на севере Москвы обнаружили тело Александра Сафьяна, который в 90-х и начале 2000-х был звездой подиумов и снимался для обложек модных журналов. На теле модели зафиксировали множественные колото-резаные раны, вся комната, где нашли тело, была залита кровью.