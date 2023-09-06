Калуга, 6 сентября, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Одним из приоритетных направлений деятельности назвал работу с молодежью глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. В режиме видеоконференции он принял участие в обсуждении развития молодёжной политики в муниципалитетах на форуме «Территория смыслов». Дискуссию с главами муниципальных образований провела руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги обсудил молодежную политику в муниципалитетах

«Работа с молодёжью является для нас одним из приоритетных направлений», — отметил Юрий Моисеев. Он сообщил, что Городская дума Калуги совместно с педагогическим отрядом с 2021 года проводит молодёжные форумы «Юность» и «Наставник».

В проектно-аналитической сессии «Развитие молодёжной политики в муниципальных образованиях Российской Федерации» приняли участие более 80 глав муниципальных образований, представители Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, эксперты Росмолодёжи, а также лучшие участники от каждой смены форума «Территория смыслов», который проходит в этом году в подмосковном Солнечногорске.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги обсудил молодежную политику в муниципалитетах

В ходе сессии был разработан стандарт реализации молодежной политики на муниципальном уровне, который позволит унифицировать подходы к работе с молодежью с учетом особенности территорий. Как отметил заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, эффективность мер поддержки и проектов для молодёжи напрямую зависит от того, насколько вовлечён в эту работу муниципальный уровень.

«С руководителем Росмолодёжи обсудили актуальные и современные подходы в молодёжной политике, которые помогут нам выстроить эффективный диалог с молодыми калужанами», — прокомментировал участие в обсуждении Юрий Моисеев.