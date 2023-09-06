Вашингтон, 6 сентября, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Оборонительная тактика командования Вооружённых сил России с применением большого количества мин в зоне боевых действий сорвала планы ВСУ по контрнаступлению. Об этом 6 сентября написал обозреватель издания Forbes Дэвид Экс.

Виктор Антонюк/РИА Новости Установленная мина

«Когда в июне началось долгожданное украинское контрнаступление, российское командование внесло в свою оборонительную доктрину важную корректировку, которая оказала немедленное и глубокое влияние на операции ВСУ», — отметил он.

Экс уточнил, что командование ВСУ оказалось не готово к тому, что бои будут проходить на таких больших и плотных минных полях, которые, по его мнению, нельзя расчистить с помощью стандартного оборудования.

По словам обозревателя, такое несоответствие новой доктрины российского командования и старой тактики украинской армии помогает объяснить провал контрнаступления ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинские сапёры пожаловались французской газете Monde, что не могут применять в зоне боевых действий даже усовершенствованные машины для разминирования. Один из них рассказал, что американские машины M58 слишком шумные и заметные, что способствует их быстрому обнаружению и уничтожению.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ наносят групповые неприцельные удары по площадям из гаубиц и РСЗО в районе Клещеевки (ДНР). По его словам, таким образом украинские военные пытаются уничтожать российские минные поля.

Как сообщало ИА Регнум, начавшееся 4 июня контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Такое заявление 4 сентября сделал президент России Владимир Путин. Он выразил надежду, что это украинское наступление и далее будет неудачным.

Позднее в этот же день министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что с начала контрнаступления украинские войска потеряли свыше 66 тыс. человек личного состава и 7,6 тыс. единиц вооружения. Он добавил, что в целях сокрытия провала наступательных операций ВСУ совершают атаки на гражданские объекты и выдают их за военные успехи.