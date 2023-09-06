Москва, 6 сентября, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 6 сентября, что гражданская активность российских военных, принимавших участие в специальной военной операции и теперь баллотирующихся в органы власти, заслуживает самой высокой оценки.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Безусловно, это люди, которые проявляют свою гражданскую позицию, акты героизма, мужество, смелость. Конечно же, это будет сказываться и на их повседневной деятельности», — убеждён представитель Кремля.

Единый день голосования пройдёт в России 10 сентября. Состоятся выборы губернаторов, местных парламентов и довыборы депутатов Госдумы, в Москве с 8 по 10 сентября состоятся выборы мэра. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях выборы пройдут впервые. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах, в том числе прямые выборы высших должностных лиц в 21 регионе, а в 20 субъектах — выборы депутатов законодательных органов власти. В Минцифры сообщили, что дистанционное голосование будет доступно в 25 регионах, 18 из них используют эту систему впервые. Песков сообщал, что глава государства Владимир Путин примет участие в голосовании, вероятнее всего, в электронном формате.

«Единая Россия» выдвинула кандидатуры на посты руководителей новых регионов. На должности глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей предложили врио главы ДНР Дениса Пушилина, врио главы ЛНР Леонида Пасечника, врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа успешно опробовали систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В тестировании приняли участие почти 430 тыс. человек ― совершеннолетние россияне с постоянной регистрацией в Москве и полной учётной записью на mos.ru. В ходе тестирования москвичи познакомились с нововведениями в процессе голосования, а организаторы выборов смогли убедиться в корректной работе систем. DDOS-атаки или сбои и перегрузки системы в ходе теста не зафиксировали.