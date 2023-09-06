Калуга, 6 сентября, 2023, 16:55 — ИА Регнум. В Калужской области начал работу региональный форум «Первые». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, более 100 активистов российского движения детей и молодёжи «Движение первых» собрались на площадке загородного оздоровительного лагеря «Витязь».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калужской области начал работу региональный форум «Первые»

«Очень рад, что наша активная молодёжь объединяется», — заявил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. Он выразил уверенность, что Движение первых позволит молодым людям реализовать свой потенциал, попробовать себя в общественной и волонтёрской работе, принести пользу людям и родному краю. «Этот опыт им обязательно пригодится в жизни», — подчеркнул Моисеев.

Глава Калуги рассказал, что пообщался с участниками форума в режиме «вопрос — ответ». «Получился интересный и содержательный диалог, — отметил он. — Такое общение необходимо и для старшего поколения, чтобы понять, чем живёт молодежь, те, кто будет дальше развивать нашу страну. Очень важно, чтобы мы понимали друг друга, уважали и старались найти общий язык».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калужской области начал работу региональный форум «Первые»

В Калужской области российское движение детей и молодежи объединяет более 1500 участников, активно создаются первичные организации. Основная цель форума — объединение инициативной и талантливой молодежи региона для совместной работы в самых разных направлениях.