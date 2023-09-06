Москва, 6 сентября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Российские фехтовальщики не могут отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже, заявил на заседании коллегии Минспорта председатель Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов. Об этом сообщил 6 сентября ТАСС.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Мы на Олимпиаду не можем отобраться никак. Во-первых, прошло полгода отбора. Во-вторых, ведущие спортсмены не допущены», — сказал он.

Мамедов также отметил, что среди глав федерации нет единой позиции по вопросу Олимпиады.

Как сообщало ИА Регнум, Международная федерация фехтования в мае 2023 года не допустила к участию в международных соревнованиях олимпийских чемпионок Софию Позднякову, Яну Егорян и Софью Великую.

В марте глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что в организации пока не готовы принять решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде. Он заявил, что комитет примет решение, когда сочтёт нужным, если международные федерации допустят их к соревнованиям.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя ситуацию с отказами допускать российских спортсменов на международные соревнования, призвал не ожидать, что Россия сможет принять участие в ближайших четырёх Олимпиадах. Он отметил, что даже в случае допуска российских спортсменов их не пустят на соревнования под другими предлогами.